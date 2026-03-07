Posjet Marka Perkovića Thompsona razveselio članove splitske udruge

Predsjednik udruge Vjeruj i djeluj, Andrija Lipanović, na svom Facebook profilu podijelio je vijest o iznenadnom posjetu poznatog hrvatskog glazbenika Marka Perkovića Thompsona.

Kako je naveo, Thompson je zajedno sa svojom suprugom posjetio udrugu, što je među članovima izazvalo veliko oduševljenje.

„Iznenadnim posjetom Udruzi našeg brata Marka Perkovića Thompsona, među članovima oduševljenja na pretek. Hvala Marku i njegovoj gospođi na podršci. Vjerujte i djelujte“, poručio je Lipanović u objavi.

Iz udruge su zahvalili na podršci i istaknuli kako im ovakvi susreti daju dodatni poticaj za daljnji rad i djelovanje.