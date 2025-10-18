POŠAST NA DALMATINSKOM OTOKU Ima ih više nego ljudi: "Ne izlazimo navečer iz kuća"

Divlje svinje odavno su na otoku Molatu, no sada su se toliko razmnožile da ih ima nekoliko puta više nego stalnih stanovnika u tri otočna mjesta. Od proljeća se više ne kriju u gustim šumama, nego dolaze do kuća i uništavaju sve pred sobom. Mještani su sve zabrinutiji, piše HRT, čije su kamere snimile i video prilog za središnji Dnevnik.

Čim padne sunce, u dvorišta i vrtove Molaćana stižu nepozvani gosti.

- Jednostavno iz jednog vrta prema drugom prođe krdo divljih svinja, objašnjava Luka Matulić.

Već imaju utrte staze.

- Invazija, znači među ljude idu, ima više veprova nego ljudi. I to bez straha, bez ičega, opisao je Toni Španić.

Slavka i usred dana zatvara dvorišna vrata.

- Po noći ih ja gledam, tu dođu, pa onda odu okolo, preskoče preko tih zidova kao da su sportašice, ruju, valjaju. To je čudo po noći što se radi tu, istaknula je Slavka Dunatov.

Ne izlaze noću iz kuće

Zimi je u na Molatu sedamdesetak stalnih stanovnika - uglavnom starije dobi.

- Najgore radi ovih staraca, ne izlaze noću iz kuće, pogotovo ovako kad se vraćaju navečer s liganja, još nema svjetla, naglasio je Toni Španić.

A teško da će uz lignje biti i blitve.

- Gdje ona prođe, tu više ništa ne raste, naglasio je Luka Matulić.

Žičana ograda

Vinko u šali dodaje - ne treba mi u vrtu kopačica. No ozbiljno se uhvatio postavljanja žičane ograde.

- Država bi stvarno trebala da nas zaštiti, jer mi smo postali stvarno životinje u zoološkom vrtu, istaknuo je Vinko Matulić.

Iako životinje uglavnom ne napadaju ljude, neki su ipak došli po pomoć u ambulantu.

Na otoku na kojem sve više vladaju veprovi, jeleni i čagljevi, ljudi se za sada najviše uzdaju u nebo, piše HRT.