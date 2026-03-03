Poruka s Rujevice pred derbi s Hajdukom: ‘Znamo čemu im služi Livaja, spremni smo’

Nogometaši Rijeke u srijedu od 20 sati na Rujevici dočekuju Hajduk u četvrtfinalu Hrvatskog kupa. Uoči Jadranskog derbija pred novinare je izašao pomoćni trener Ramiro Munoz, koji je naglasio kako je najveće pojačanje uoči susreta – povratak glavnog trenera.

Istaknuo je da se “Mister” vratio u momčad, dobrog zdravstvenog stanja i pun energije, što je svima u svlačionici dalo dodatni poticaj. Priznao je da protekli dani nisu bili jednostavni, no naglasio je kako je trener i iz bolnice bio stalna podrška igračima. Sada, kada je stručni stožer ponovno na okupu, cilj je jasan – plasman u polufinale preko Hajduka.

Navikli na gust raspored

Rijeka i dalje igra u ritmu svaka tri do četiri dana, no Munoz tvrdi da momčad s tim nema problema. Podsjetio je kako su sličan tempo imali krajem prošle godine, kada su ostali neporaženi. Iako takav raspored nije idealan za pripremu utakmica, smatra da su igrači fizički i mentalno spremni za novi izazov, pogotovo jer su svi ciljevi ove sezone još uvijek dostižni.

Hajduk i Livaja pod posebnim povećalom

Govoreći o protivniku, Munoz je naglasio da Hajduk ima prepoznatljiv stil igre i jasne mehanizme. U posljednjem međusobnom ogledu, kaže, Rijekin plan funkcionirao je vrlo dobro, a sličan pristup priprema se i za srijedu.

Posebnu pozornost posvetio je Marku Livaji, kojeg vidi kao ključnu točku Hajdukove igre. Kada Splićanima ne ide po planu, često traže upravo njega kao rješenje za kreiranje prilika. Rijeka, poručuje Munoz, mora zatvoriti te kanale i onemogućiti Livaji da bude “izlazna opcija”.

Stanje u svlačionici

Što se tiče kadra, situacija je uglavnom stabilna. Završne procjene donijet će se nakon posljednjeg treninga i regeneracije, a izvan konkurencije su tek Barišić i Petrovič. Munoz je naglasio kako momčad kontinuirano radi na napretku u svim segmentima igre – od napada i tranzicije do prekida – no obranu vidi kao temelj uspjeha.

“Što si bliže čistoj mreži, bliže si i pobjedi”, poruka je iz riječkog stožera, uz pohvale igračima zbog discipline i fokusa u defenzivnom dijelu.

Fruk spreman pomoći

Osvrnuo se i na Fruka, koji se vraća nakon operacije. Iako i dalje mora nositi zaštitu na ruci, spreman je pomoći momčadi onoliko koliko bude mogao. Munoz je istaknuo i širinu kadra, koja je dodatno ojačana zimskim prijelaznim rokom, ali i igračima koji su u međuvremenu iskoristili svoju priliku.

Bez alibija u derbiju

Derbi nosi poseban naboj, no na Rujevici računaju na podršku domaćih navijača. Fokus mora trajati svih 90 minuta – ili dulje, ako bude potrebno. Munoz je jasno poručio da ne žele tražiti izgovore u sudačkim odlukama, podsjetivši kako su u prethodnom ogledu s Hajdukom presudile vlastite pogreške, a ne suđenje.

Zaključak je jasan – Rijeka želi pobjedu na terenu, bez alibija, u utakmici koja za oba kluba znači korak bliže trofeju.