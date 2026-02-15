Poruka s lomače: Bibinjci kroz krnju prozvali generala Čermaka

Na današnjoj maškaranoj povorci u Bibinjama tradicionalno će se spaliti krnje, lutke koja simbolizira krivca za sve loše u protekloj godini, a ove godine će to biti umirovljeni hrvatski general Ivan Čermak.

Nije neobično da su Bibinjci baš u Čermaku prepoznali krivca za sve nedaće u protekloj godini, pa tako na krnji visi i prigodna poruka: “Bože dragi, ako si nas sinja, da se rezervari i pruga maknu iz Bibinja.”

Podsjetimo, tvrtka Delta terminali, koja je u Čermakovom vlasništvu, lani je zatražila proširenje namjene postojećih spremnika za biljna i palmina ulja, kako bi se u njima moglo skladištiti i dizelsko gorivo. To je pokrenulo snažan otpor Bibinjaca, njihove Općine te dijela stručne javnosti zbog blizine kuća, vrtića i plaža. No, unatoč peticiji s oko 2200 potpisa i brojnim primjedbama, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije početkom godine donijelo je rješenje da se dizel može skladištiti u 12 od 13 spremnika i to bez provedbe cjelovite procjene utjecaja na okoliš, piše Zadarski list.

Naime, “caka” je u tome što je do 2022. godine terminal u Gaženici bio namijenjen skladištenju tekućih kemikalija i naftnih derivata, uključujući benzin i dizel gorivo, a potom se skladište formalno prenamjenjuje za biljna i palmina ulja, što je u javnosti predstavljano kao ekološki iskorak.

Zatim u jesen 2025. godine Delta terminali podnose zahtjev Ministarstvu za proširenje namjene skladišnog prostora, tj. za (ponovno) uvođenje dizela u 12 od 13 spremnika ukupnog kapaciteta oko 27.620 m3 (oko 26.660 m3 za dizel), a Općinsko vijeće Bibinja u listopadu 2025. godine saziva izvanrednu sjednicu, usvaja negativno mišljenje i traži punu procjenu utjecaja na okoliš. Pokreće se građanska inicijativa i peticija protiv “naftnog monstruma”, a u kratkom roku prikupljeno je oko 2200 potpisa stanovnika Bibinja. No nadležne institucije u čitavoj ovoj priči ne vide ništa sporno.

Iako Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a u prvom mišljenju navodi da bi, s obzirom na kapacitete zapaljivih tekućina i blizinu naselja trebalo provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, nedugo zatim mijenjaju stav i kažu da procjena nije potrebna jer su skladišta do 2022. već bila namijenjena zapaljivim tekućinama. Početkom ove godine i Ministarstvo donosi rješenje da nije potrebna cjelovita procjena utjecaja na okoliš te dopušta skladištenje dizela uz postojeća biljna i palmina ulja u 12 od 13 spremnika.

Valja pri tom napomenuti da se navedeni spremnici nalaze na svega 500-tinjak metara od prvih kuća, u blizini su i novoizgrađeni dječji vrtić, dječje i sportsko igralište te plaže, a projekt je dobio zeleno svjetlo unatoč negodovanju mještana i njihovoj bojazni od požara, eksplozija i onečišćenja zraka, tla i mora, te unatoč njihovoj zabrinutosti za budućnost turizma o kojem, kao i na ostatku obale, ovisi nezanemariv dio stanovništva.