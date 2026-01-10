Poruka pronađenog dječaka koja dira srca: "Hvala što ste se trudili, nadam se da se nitko nije razbolio"

Dječak koji se 26. prosinca 2025. godine izgubio na području Općine Draž, a pronađen je nakon višesatne potrage, ponovno je podsjetio javnost koliko snage imaju male geste i iskrena zahvalnost.

Naime, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) objavila je kako im se dječak Marko ovih dana ponovno javio – ovaj put ne u nevolji, nego s porukom zahvale. Uz rukom napisano pismo poslao je i čokoladu, simboličan, ali snažan znak pažnje prema ljudima koji su mu pomogli u najtežim trenucima.

“O pronalasku dječaka 26. prosinca, jedan od naših spašavatelja dao mu je jaknu da se ugrije 🤍. Marko se danas javio natrag. Poruka i čokolada govore više od bilo kakvih brojki”, objavili su iz HGSS-a.

Na fotografiji poruke, koju je HGSS podijelio, dječak jednostavnim i iskrenim riječima zahvaljuje svima koji su ga tražili, koji su se za njega brinuli i koji su došli pomoći – čak i “izdaleka”. Posebno dirljivo zvuče završne riječi u kojima svima želi puno sreće i zdravlja.

Podsjetimo, dječak se tijekom izleta s roditeljima udaljio na području Banovog brda, kod vidikovca Trojnaš, nakon čega mu se izgubio trag. U potragu su se uključile brojne službe – od policije i civilne zaštite do HGSS-a i vatrogasaca – a dječak je pronađen u šipražju nakon što su spašavatelji čuli njegove pozive u pomoć.

Tada je priča imala sretan završetak. Danas, zahvaljujući dječjoj poruci, dobila je i svoj ljudski epilog.

U vremenu u kojem se često broje sati, kilometri i resursi, Markova poruka podsjetila je da je ponekad dovoljno nekoliko iskrenih rečenica da se pokaže ono najvažnije – zahvalnost, solidarnost i povjerenje u ljude.