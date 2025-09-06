Porod blizanaca u stanu završio tragedijom: Primalja privedena zbog nesavjesnog liječenja

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjom državljankom Austrije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Nesavjesno liječenje“ iz članka 181. Kaznenog zakona.

Naime, u noćnim satima 4. na 5. rujna na području Zagreba, 69-godišnja državljanka Austrije u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala je u stanu 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca kojom prilikom je jedno dijete preminulo.

Osumnjičena 69-godišnja državljanka Austrije je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičena je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.