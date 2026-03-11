Porin za životno djelo Goranu Končaru, Krsti Jurasu i Daniju Bošnjaku

Nagrada Porin za životno djelo i ove godine odaje priznanje umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom ostavili dubok i trajan trag u hrvatskoj glazbi. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje autorima, interpretima i virtuozima čiji je rad obilježio kulturni identitet zemlje i nadahnuo brojne generacije glazbenika i publike.

Uz ranije najavljeno posthumno priznanje pijanistu i skladatelju Matiji Dediću, ovogodišnji Porin za životno djelo dodjeljuje se još trojici istaknutih umjetnika – violinistu Goranu Končaru te posthumno autoru i pjesniku Krsti Jurasu i flautistu Daniju Bošnjaku.

Proslavljeni violinist Goran Končar nagradu će osobno primiti na ovogodišnjoj dodjeli Porina koja će se održati 27. ožujka u Splitu. Končar je jedan od najistaknutijih hrvatskih violinista, a tijekom dugogodišnje međunarodne karijere nastupao je diljem Europe, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Koreji, Kini, Izraelu i Australiji.

Studirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kod Martina Barića i Josipa Klime, a magistrirao 1978. na Konzervatoriju Čajkovski u Moskvi u razredu Leonida Kogana. Usavršavao se kod Maxa Rostala u Bernu, Henryka Szerynga u Ženevi i Yfraha Neamana u Londonu, gdje je od 1981. do 1983. bio i njegov asistent na Guildhall School of Music. Od 1988. profesor je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu te redovito održava majstorske tečajeve diljem svijeta.

Posthumno priznanje pripada i autoru i pjesniku Krsti Jurasu, čije su pjesme duboko ukorijenjene u dalmatinskoj glazbenoj tradiciji. Među njegovim najpoznatijim djelima ističu se „Šibenska balada“, koja je postala svečana pjesma njegova rodnog grada, te „Dalmacija u mom oku“, koju su kritičari i diskografski podaci 2014. proglasili najboljom dalmatinskom pjesmom svih vremena. Porin za životno djelo obitelji Krste Jurasa bit će uručen 25. ožujka u Splitu, uoči ovogodišnje dodjele nagrada.

Porin za životno djelo posthumno će biti dodijeljen i jednom od najistaknutijih hrvatskih flautista Daniju Bošnjaku. Njegova umjetnička karijera obilježena je iznimnom posvećenošću glazbi, otvorenošću prema suvremenim skladateljima te jedinstvenim pristupom interpretaciji. Bošnjak je uživao veliko poštovanje među kolegama i u glazbenoj zajednici, a nagrada će njegovoj obitelji biti uručena 13. ožujka na koncertu Zagrebačke filharmonije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Dodjelom Porina za životno djelo hrvatska glazbena scena još jednom odaje počast umjetnicima čije su karijere obilježile desetljeća stvaralaštva i ostavile trajno nasljeđe u domaćoj kulturi.