Porezna od vikenda najavila velika "češljanja": Sportske i zabavne udruge, građevinski sektor i trgovina na malo

Od subote, 20. rujna, pa sve do kraja 2025. godine, službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provodit će pojačane nadzore kod poreznih obveznika na području cijele Hrvatske. Riječ je o redovnim aktivnostima koje se, kako ističu, ciljano usmjeravaju na djelatnosti s povećanim rizikom od kršenja poreznih propisa.

Tri rizična područja djelatnosti

Ovog puta kontrole će se fokusirati na tri područja:

Građevinski sektor (F – 43, specijalne građevinske djelatnosti) : naglasak će biti na provjeri nabave i potrošnje materijala, kao i ispravnom obračunu plaća zaposlenicima. U Poreznoj upravi ističu da upravo u ovom sektoru često dolazi do nesrazmjera između prijavljenih troškova i stvarne potrošnje, ali i do nepravilnosti u isplati radnika.

: naglasak će biti na provjeri nabave i potrošnje materijala, kao i ispravnom obračunu plaća zaposlenicima. U Poreznoj upravi ističu da upravo u ovom sektoru često dolazi do nesrazmjera između prijavljenih troškova i stvarne potrošnje, ali i do nepravilnosti u isplati radnika. Trgovina na malo putem interneta (G – 47) : posebna pažnja bit će usmjerena na inozemne porezne obveznike koji prodaju robu ili usluge hrvatskim kupcima. Često se, upozorava Porezna, događa da obveze poreza na dodanu vrijednost (PDV) nisu pravilno iskazane, što stvara nelojalnu konkurenciju domaćim trgovcima.

: posebna pažnja bit će usmjerena na inozemne porezne obveznike koji prodaju robu ili usluge hrvatskim kupcima. Često se, upozorava Porezna, događa da obveze poreza na dodanu vrijednost (PDV) nisu pravilno iskazane, što stvara nelojalnu konkurenciju domaćim trgovcima. Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (S – 93): riječ je o udrugama poput teretana, igraonica i sličnih sadržaja, gdje će se nadzirati ispravan obračun plaća, ali i evidentiranje svih primitaka. Iz Porezne poručuju da se u ovom sektoru uočavaju nepravilnosti kod isplate zaposlenih i vođenja poslovnih knjiga.

Cilj: zaštititi poštene obveznike

Iz Porezne uprave naglašavaju kako je cilj nadzora dvostruk: s jedne strane otkriti porezne obveznike koji „evidentno i sustavno“ krše propise, a s druge strane zaštititi i omogućiti nesmetano poslovanje onima koji uredno ispunjavaju svoje obveze.

Nadzori će se, dodaju, provoditi ciljano i selektivno, na temelju prethodne analize rizika, što znači da neće obuhvatiti sve poslovne subjekte u navedenim djelatnostima, već prvenstveno one kod kojih postoji sumnja na nepravilnosti.

Kontrole do kraja godine

Pojačane aktivnosti trajat će do 31. prosinca 2025., a obuhvatit će cijelo područje Republike Hrvatske. Porezna uprava poziva sve poduzetnike i udruge iz navedenih sektora da pravovremeno i uredno podmiruju porezne obveze te vode poslovne knjige i evidencije u skladu s važećim zakonima.

Kako ističu, ovakvi nadzori ujedno su i poruka onima koji posluju na granici sive zone da će u narednim mjesecima biti pod posebnim povećalom.