Porastao udio građana koji bi podržali postrojbe NDH

Istraživanje koje je 2024. objavljeno u "Političkim analizama", tromjesečniku za hrvatsku i međunarodnu politiku pod nazivom "Oko čega su hrvatski građani podijeljeni u superizbornoj godini?", pokazalo je, uz ostalo, da je u Hrvatskoj oko 12 posto simpatizera Nezavisne Države Hrvatske, dok je simpatizera antifašističkog partizanskog pokreta oko 26 posto.

U radu trojice znanstvenika s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, dr. Filipa File, dr. Nikole Petrovića i dr. Josipa Bilića, korišteni su rezultati ankete provedene 2021. u sklopu projekta "Integracija i dezintegracija Europske unije: dinamike europeizma i euroskepticizma". Večernji list dobio je sada na uvid najnovije podatke iz ankete provedene u drugoj polovici prošle godine.

Istraživanje daje rezultate

"Rezultati ankete provedenu u rujnu i listopadu 2025., nakon što je tijekom ljeta HDZ napravio snažan zaokret u desno po tom pitanju, pokazuju da je došlo do polarizacije na ovom ključnom rascjepu u hrvatskom društvu. Smanjio se udio onih koji se ne bi opredijelili ni za jednu stranu s 34% na 26%, a koji su prije četiri godine bili najbrojnija grupacija. Udio onih koji bi podržali postrojbe NDH-a porastao je s 11,6 na 17 posto. Porastao je i udio onih koji bi podržali antifašistički partizanski pokret s 26,4 na 29,9 posto i oni su sad najbrojnija grupacija. Udio onih koji ne znaju ili ne žele odgovoriti ostao je sličan i pao je s 28,1 na 27,1 posto. Moguće je govoriti o brojnim razlozima zašto je nakon četiri godine došlo do ove polarizacije i značajnog rasta podrške NDH. Vjerojatno su i međunarodni aspekti, rat u Ukrajini i rast radikalne desnice u cijeloj Europi imali utjecaja. No HDZ-ova podrška pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu koji je javno slavio ustaški režim i ustaške zločine zasigurno je imala važnu ulogu", sažeo je za Večernji list rezultate najnovije ankete dr. sc. Nikola Petrović s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu