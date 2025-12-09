Popularna influencerica osvojila nagradu "Best of the best". Evo kome ju je posvetila

Hana Hadžiavdagić Tabaković dobitnica je Best of the Best nagrade za influencericu godine koja je okupila celebrityje u zagrebačkom hotelu Sheraton. Priznanje joj je uručila poduzetnica i beauty inovatorica, Maris Stella Badrov Josipović. Hana je nagradu posvetila zlostavljanim ženama i naglasila važnost utjecaja društvenih mreža u borbi za prava žena. Posebno je skrenula pozornost na nedavni femicid u Rijeci i pozvala sve da se više angažiraju po tom pitanju.

“Ovu nagradu posvećujem svim zlostavljanim ženama i nadam se da ćemo naš utjecaj usmjeriti prema ženama kojima je to potrebno”, rekla je Hana.

Dodjela Best of the Best održana je drugu godinu zaredom, a program su vodili Antonija Stupar Jurkin i bivši Mister Hrvatske Dominik Tvorek. Uoči same dodjele održan je kratki panel na kojem je srpski celebrity frizer i stilist Stevan Radivojević govorio o tome kako napraviti biti uspješan poduzetnik. Panel je moderirala Maris Stella Badrov Josipović, koja je i utemeljiteljica ove nagrade.

“Bez obzira na vjeroispovijest, svatko tko čini dobra djela, samim time mu se uspjeh i vrati. Jako uspješni ljudi ne mogu biti loši jer ne daje Bog svakome uspjeh. Uskoro pripremam aplikaciju uz koju će svi zainteresirani moći provesti dan sa mnom od ustajanja do radnog dijela. Kad gradite svoj biznis morate znati gdje ide novac, koliki je ulog i zarada i ono što je najbitnije ne smijete raditi besplatno“, istaknuo je Radivojević.

Heroinom godine proglašena je Kim Kosanović, koja je bila zaštitno lice modnog brenda Guess, no sa samo 22 godine imala jen moždani udar. Bila je u komi 12 dana, a liječničke prognoze nisu bile optimistične. Danas je u sretnom braku s Brunom Soldom koji joj je bio podrška i pratnja na dodjeli nagrada. Svoje priznanje posvetila je ženama koje su pobijedile tešku bolest.

„Drago mi je da se priča o tome i puno mi znači ova nagrada jer je bitno da se ne zaboravi koliko su bitni snaga volje, trud i borba. Moj je oporavak bio jako naporan i zahtijevao je jako puno fokusiranosti i rada na sebi, od toga da sam počela učiti hodati i gutati hranu ponovno do toga da sam ponovno krenula na faks koji sam upisala godinu dana nakon bolesti što je iziskivalo ogroman napor, kako od mene tako i od moje majke koja mi je bila podrška u svemu tome“, rekla je Kim Kosanović.

Aktualna Miss Srbije Aleksandra Rutović osvojila je nagradu regionalna beauty star. Bila je presretna i iznenađena zbog nagrade, a na dodjeli je nosila haljinu brenda Demode. Godinama je živjela u Americi i Austriji, tamo se školovala, a bavila se i jahanjem.

Influencerski model godine osvojila je akademska slikarica Deniss Grgić dok je najhrabriji potez godine pripao liječnici i influencerici Petri Meštrić koja uspješno balansira između liječničkog poziva i svijeta showbusinessa.

„Lijep je osjećaj kad vidiš da se ono što radiš svakodnevno, trud, dosljednost i smisao za estetiku, modu i umjetnost prepoznaje i cijeni. Ova nagrada mi dolazi kao potvrda da idem u dobrom smjeru. Posebno mi je drago što sam imala priliku družiti se s toliko inspirativnih ljudi na ovom eventu, razmijeniti ideje i osjetiti tu posebnu energiju koju takvi događaji nose“, rekla je Deniss.

Dalila Turk dobila je nagradu za najbolji portal, qliniqa.hr., prvog regionalnog zdravstvenog vodiča koji povezuje ljude s vrhunskim stručnjacima.

“Portal sam pokrenula taman u isto vrijeme kad sam postala majka, dva velika izazova i nisam znala što me čeka niti na jednom području. Uspjela sam doći do nevjerojatnih brojki čitanja portala i zahvalna sam što je moj trud prepoznat”, rekla je Dalila.

Najboljim hair stylistom proglašena je Josipa Prtenjača, best lashes master je Jelena Mitar, mlada nada beauty industrije Laura Španiček, best fitness instruktor Verena Ištuk, best nail master i edukator Bojana Andrijašević Jandrišević, best PMU master Jelena Borić, mlada pjevačka nada Katarina Leutar, a lice godine Dominik Tvorek.

Iza nagrade 'Best of the Best' stoji regionalna poduzetnica, osvajačica Business Oscara Balkana i nositeljica titule Best Business Leaders 2025., kao i Top 1 World Beauty Mentor, Maris Stella Badrov Josipović, osnivačica i vlasnica beauty branda Estrella Beauty&Academy i Estrella Elite grupacije.