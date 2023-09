PONUDA ZA PEĐU GRBINA Puljak: "Dokažite jedan primjer mog nepotizma i pogodovanja i istog trenutka ću dati ostavku na mjesto gradonačelnika Splita i povući se iz politike!"

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak komentirao je ponašanje Peđe Grbina, predsjednika SDP-a koji jako loše stoji u istraživanjima popularnosti političara, pa je na prošloj sjednici stranačkog predsjedništva otvoreno pitanje je li on dobar kandidat za premijera.

Puljak se zapitao zašto se Grbin, umjesto da njih dvojica pronađu zajednički nazivnik i pobijede HDZ, trudi da ga provuče kroz medijsko blato.

Objavu splitskog gradonačelnika prenosimo u cijelosti.

"Ponuda za Peđu Grbina

Malo je aktivnih ljudi na političkoj sceni koji imaju iskustvo pobjede nad HDZ-om i koji žele razmontirati njihov model upravljanja zemljom. Još je manje onih koji imaju iskustvo o tome što zapravo znači kad ozbiljno stanete na žulj HDZ-u i kakav tretman možete očekivati od državnih institucija i većine medija. To iskustvo nažalost imam ja i bez obzira na to, nećete od mene nikada čuti da se žalim, jer sam sam izabrao svoj put i sve njegove posljedice. I da, i dalje želim da Hrvatska bude uspješna zemlja, što znači - zemlja bez HDZ-a u svim porama društva, od većine medija do nogometnog saveza, preko tzv. neovisnih institucija.

Među one koji znaju kako pobijediti HDZ i koje su posljedice toga sasvim sigurno ne spada i predsjednik najsnažnije oporbene stranke, Peđa Grbin. A s obzirom na njegovo razumijevanje društvene i političke situacije u Hrvatskoj, postoji ozbiljna mogućnost da tako i ostane do daljnjeg. O čemu je riječ?

Umjesto da pronađemo zajednički nazivnik i radimo na tome da pobijedimo HDZ na sljedećim izborima, Peđa Grbin se u zadnje vrijeme izuzetno trudi da me provuče kroz medijsko blato kako bi se stvorio dojam da se naša vlast u Splitu bavi - ni manje ni više nego - pogodovanjem. Da bi stvar bila tužnija, Peđa Grbin se služi "argumentima" koje kroz svoje medijske ispostave gura HDZ, a čemu se odavno priklonio i splitski SDP na čelu s Davorom Matijevićem koji je svoju stranku doveo do granice izbornog praga, a na sljedećim izborima će se vjerojatno naći i ispod te granice.

Pozivam Peđu Grbina da dokaže jedan primjer mog nepotizma i pogodovanja i istog trenutka ću dati ostavku na mjesto gradonačelnika Splita i povući se iz politike. To bi izazvalo veliko zadovoljstvo u cijelom HDZ-u, splitskom i dijelu dalmatinskog SDP-a, pa evo prilike koja se ne propušta!"

Puljak ima smo jedan uvjet

"Imam samo jedan uvjet: da se ne koriste "argumenti" HDZ-ovih medija poput onih iz slučaja Peškarija. Bilo bi također zanimljivo da, kada govorite o stanu u kojem živi otac Bojana Ivoševića, ne zaboravite naglasiti da je taj stan dobio na korištenje prije 15 godina, da je prošao reviziju suspendirane pročelnice i da je moja administracija povećala cijenu najma za 5 puta. Kod slučaja Peškarija, molim da ne zaboravite naglasiti da su postojala tri pravna mišljenja triju pravnih službi i da se gradska tvrtka koja upravlja ribarnicom priklonila mišljenju pročelnice za imovinu, a kasnije je Grad odbio proglasiti manifestaciju i u ribarnici nije bilo nikakvih ugostiteljskih aktivnosti. Naprosto, ako želite postati relevantan i ozbiljan kandidat za premijera, kako to i sami priželjkujete, morate početi u javnosti govoriti istinu kako bi vas ljudi počeli ozbiljno shvaćati.

Splitski SDP je, nažalost, dio HDZ-ove mreže i Peđa Grbin to zna. Mogao je nedavno stati tome na kraj, ali nije jer mu predsjednik splitskog SDP-a drži većinu u nekakvom stranačkom odboru. Tako se, poštovani kolega Grbin, ostaje na čelu stranke, ali se ne pobjeđuje na izborima i ne mijenja Hrvatska. Posljedica tih SDP-ovih unutarstranačkih odnosa ne moraju biti neosnovani napadi na mene argumentima koje je doslovno izmislio HDZ, a prenose ih "neovisni" mediji birajući koju informaciju će prenijeti, a koji će prešutjeti unatoč našim naporima da im objasnimo da selektivno prenose informacije.

Mi ćemo raditi kao i do sada. Nema namještanja natječaja, pogodovanja partijskim kolegama, izmišljanja radnih mjesta i trošenja javnog novca na privatne interese. Nećemo mjesto direktora gradske tvrtke dati čelniku SDP-a u zamjenu za lojalnost. Vjerovat ćemo da to ljudi vide, bez obzira što im HDZ preko svojih medija servirao, a Peđa Grbin prihvatio kao činjenicu. Vjerujemo da će to ljudi vidjeti i honorirati i na izborima."