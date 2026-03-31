Ponovno za volanom pod utjecajem alkohola: Kaštelanin kažnjen zatvorom i novčanom kaznom

Jučer, 30. ožujka 2026.godine na sud je u žurnom postupku odveden 42-godišnji vozač kojeg su policijski službenici zaustavili u nedjelju u večernjima satima na području Kaštela.

obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,36 g/kg. Također, utvrđeno je da upravlja vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja. Tijekom postupanja 42-godišnjak je narušavao javni red i mir tako da je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike psujući ih.

Uhićen je i zadržan do otrježnjenja, nakon čega je odveden na sud u žurnom postupku. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na to da se radi o ponavljaču prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 5.000 eura. Također, sudu je predloženo izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 18 mjeseci.

Sud ga je proglasio krivim, izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana uvjetno na šest mjeseci, novčanu kaznu u visini 790 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od šest mjeseci.