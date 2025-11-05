Ponovno za volanom bez dozvole i alkohola u krvi: 55-godišnjak uhićen u Splitu

U ponedjeljak 3. studenoga 2025. godine oko 22:30 sati u Splitu, na kolniku ulice Domovinskog rata, policijski službenici zaustavili su 55-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom.

Provedenim testiranjem utvrđeno je da je vozač u krvi imao 0,67 g/kg alkohola. Također je utvrđeno da je upravljao vozilom nakon izvršnosti Rješenja o oduzimanju i ukidanju vozačke dozvole zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, koje je postalo izvršno 25. studenoga 2024. godine. Vozačka dozvola oduzeta mu je za period od 25. studenoga 2024. do 25. studenoga 2026. godine.

Vozač je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo i u žurnom postupku odveden nadležnom sudu.

Uvidom u informacijski sustav utvrđeno je da je okrivljenik ranije dva puta pravomoćnom odlukom proglašen krivim za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policijski službenici podnijeli su optužni prijedlog u kojem su predložili izricanje novčane kazne u iznosu od 660 eura, kazne zatvora u trajanju od 45 dana te trajno oduzimanje vozila.

Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, a konačna odluka o odgovornosti bit će donesena naknadno.