Ponovno kaos u Kaštelima: Zaustavljena 37-godišnjakinja, policija joj oduzela vozilo

Na području Kaštel Sućurca, 3. veljače 2026. godine u 01:35 sati, policajci su zaustavili vozilo kojim je upravljala 37-godišnjakinja. Utvrđeno je da je vozila prije stjecanja prava na upravljanje, odbila je testiranje na prisutnost droge u organizmu i nije koristila sigurnosni pojas.

Budući da je riječ o ponavljačici prometnih prekršaja koja je ranije dva puta pravomoćno kažnjavana zbog vožnje bez prava, a još jedan prekršajni postupak joj je u tijeku, 37-godišnjakinja je uhićena i dovedena pred sud.

Kako bi se spriječilo daljnje počinjenje prekršaja, vozilo joj je privremeno oduzeto. U optužnom prijedlogu policija je predložila zadržavanje zbog ponavljanja prekršaja, ukupnu kaznu zatvora od 100 dana te trajno oduzimanje vozila.

Sud ju je pustio na slobodu, a konačnu odluku o odgovornosti donijet će u redovnom postupku.