PONOVNO IZNENAĐENJE Mislili ste da su velike ljetne vrućine iza nas? Krivo!

Zbog ciklone koja je preko Jadrana prošla krajem prošlog tjedna, već sada je izvjesno da će kolovoz u većem dijelu zemlje, a osobito na Kvarneru, jednom kada klimatološke analize budu gotove, biti znatno kišovitiji od prosjeka.

Ipak, vremenske prilike su se stabilizirale, a aktualni prognostički materijali upućuju na veliku mogućnost nastavka stabilnog vremena sljedećih desetak ili više dana. Pri tome će temperature zraka biti u postupnom rastu, osobito u drugom dijelu tjedna.

Danas nas očekuje vedro vrijeme. Ujutro i navečer umjerena bura koja podno planina može prolazno biti pojačana. Popodne na moru umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature u Zagori od 12 do 18°C, uz obalu i na otocima od 18 do 23°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Vedro će biti i tijekom subote. Ujutro i navečer umjerena bura, popodne će na moru biti umjerenog vjetra zapadnih smjerova. Najviše dnevne temperature od 28 do 33°C.

Pretežno vedro će biti tijekom nedjelje. Ujutro i navečer slaba bura, danju će puhati slab maestral. Najviše dnevne temperature od 28 do 33°C.

I sljedeći tjedan bit će pretežno sunčan ili vedar. Puhat će slab dnevni vjetar, a hoće li u dane vikenda doći do njegovog jačanja, još nije jasno. Svakako, temperature će biti u laganom porastu, i jutarnje i popodnevne te će najviše dnevne vrijednosti biti od 29 do 34°C.

Od petka, a osobito u dane vikenda temperature će u Dalmaciji mjestimice opet prelaziti vrlo vrućih 35°C.