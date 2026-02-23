Ponovno incident na skijalištu u BiH: Djevojčica visila sa žičare

Nakon što je u srijedu iz žičare ispao dječak te zadobio prijelom bedrene kosti, i jučer se na skijalištu na Jahorini u Bosni i Hercegovini odvijala prava drama. Opet je dijete visjelo sa žičare, piše Hercegovina.info.

Na objavljenoj snimci vidi se kako dvije osobe drže dijete koje visi sa sjedala, dok okupljeni pritrčavaju kako bi mu pomogli da sigurno stigne na tlo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za sada nije poznato je li dijete ozlijeđeno. Navodno je riječ o devetogodišnjoj djevojčici koja je bila na šesterosjedu na Prači sa svojom bakom iz Čačka. Muškarac koji se zatekao na mjestu događaja ispričao je za Telegraf kako je došlo do incidenta.

„Bio sam pokraj njih, ali sam u tom trenutku gledao na suprotnu stranu i nisam primijetio trenutak kada je djevojčica skliznula jer se to dogodilo prije nego što smo spustili zaštitnu prečku.“

„Ona je već visjela i držala se samo jednom rukom za vrh šesterosjeda. Tada sam vidio kako jedan muškarac daje svoje skijaške štapove mladiću pokraj sebe, uhvatio ju je objema rukama i malo podigao, ali je nikako nije mogao u potpunosti izvući“, ispričao je.

„Srećom, žičaru su zaustavili, ali već su bili visoko. Djevojčica je vikala da više ne može izdržati, no srećom su djelatnici skijališta brzo stigli i raširili zaštitnu mrežu, pa smo je pustili da padne u nju. Sve je trajalo nekoliko minuta… Srećom, sve je završilo dobro. Vidio sam poslije da je ustala i da je, hvala Bogu, dobro. Roditelji su potom došli po nju“, rekao je.

O incidentu su se oglasili i iz OC Jahorina, podsjetivši skijaše na važnost poštivanja sigurnosnih pravila na žičarama, javlja Telegraf.

„Jučer je, zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji naših djelatnika, spriječen mogući incident na polaznoj stanici šesterosjeda Skočine. Pravodobnom intervencijom zaposlenika situacija je odmah stavljena pod kontrolu, bez posljedica za korisnike žičare“, navodi se u priopćenju.

Iz OC Jahorina dodaju kako je do incidenta došlo zbog nepravilnog ponašanja prilikom korištenja šesterosjeda.

„Ovim putem apeliramo na sve skijaše, a posebno roditelje i skrbnike, da se strogo pridržavaju propisanih uputa i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalnog transporta. Odgovorno ponašanje ključno je za sigurnu i nesmetanu vožnju svih korisnika. Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ona ovisi i o suradnji i odgovornosti svih koji koriste skijašku infrastrukturu“, dodaje se u priopćenju, piše Hercegovina.info.