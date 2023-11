PONOS GRADA Gradonačelnik Kaštela dočekao Žuljevića i Buzova: "Zbog vas se za Kaštela čulo u cijelom svijetu"

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović je sa dogradonačelnicom Jadrankom Matok Bosančić i pročelnicom Antoniom Kljaić danas primio zlatnog Luku Žuljevića i srebrnog Antu Buzova. Ova dva Kaštelanina došli su sa Svjetskog prvenstva u kickboxingu iz Portugala okrunjeni medaljama, te još jednom dokazali kako su Kaštela sportski grad.

Luka je u kategoriji do 91 kilogram u finalu bio bolji od kickboksača iz Azerbejdžana, a Ante je u finalu kategorije do 71 kilogram izgubio od kickboksača iz Ukrajine, te osvojio drugo mjesto.

Ovom prilikom gradonačelnik im je uručio prigodne darove te su porazgovarali o borbama, treningu te potrebama njihovog kluba.

- Ovim putem vam čestitam i uvijek nam je jako drago primiti naše sportaše. Nedavno sam na prijemu naših ribolovaca spomenuo kako očekujem još svjetskih prvaka i evo imao sam dobar osjećaj. Drago mi je što su Kaštela postala sportski grad, što nam svako malo donosite medalje, i to su mahom zlatne medalje. U jednu ruku vam se i zahvaljujem, jer ste promotori Kaštela, i kroz vaša natjecanja i medalje o Kaštelima se čuje po cijelom svijetu, zaključio je Ivanović.

O samom sportu, borbama, treninzima, odricanju pričao je trener kickboxing kluba Uni Rent Miljenko Šarac.

- Trener, bez neke skromnosti, je sve u klubu. I trener i doktor, terapeut, prijatelj, podrška, sve. Da bi postigli ono što postiže Luka i njegove kolege potrebni su krv, suze i znoj. I to će vam reći svaki sportaš, a uz to rad, red i rezultat neće izostati. Obojica su u ovom prvenstvu imala težak ždrijeb, Ante je u finalu bio bolji od protivnika, borba se dugo lomila i na kraju je za bod izgubio. Luka je nekako lakše, prošao kroz natjecanje, ili možda ja to tako vidim, jer se dosta dugo natječe, ali moram napomenuti da su mečevi bili dosta teški, pojašnjava trener Šarac.

- Nemam vam ništa posebno nadodati na ono šta je trener rekao, osim da baš to nije tako lako prošlo kako on kaže, ali već deset godina u kontinuitetu se natječem i osvajam nagrade, pa valjda to tako izgleda. Jako smo puno trenirali, radili, što se u konačnici i isplatilo. Rezultatom sam jako zadovoljan i zahvaljujem svima vama koji nas bodrite, podržavate, kako mene, tako i moj klub, kazao je svjetski prvak Luka Žuljević.

- Ovo je moje prvo Svjetsko natjecanje i prva medalja na njemu. Prvi put sam se natjecao i evo za bod mi je izmaknula zlatna medalja, ali za prvi put ja sam jako zadovoljan. Ostala je mala gorčina ali što je tu je. Mi smo jako puno trenirali, trudili se i rezultati su tu, kazao je srebrni Ante Buzov.

Ovom prigodom gradonačelnik je pitao trenera je li je klubu potrebno nešto što Grad Kaštela može učiniti za njih.

- Nama Grad Kaštela pomaže kad god može i hvala vam na tome. Mi imamo i sponzore i prijatelje koji nam pomažu. Imamo i financijska sredstva od našeg Saveza, ali eto postoji problem sa našim prostorom koji smo renovirali, ali je ostao krov koji prokišnjava, pa je to nešto što nam je trenutno prioritet, kazao je Šarac.

Gradonačelnik je obećao pomoći klubu te početkom iduće godine sanirati krovište.