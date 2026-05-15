Poništen postupak javne nabave za izgradnju autoceste do Dubrovnika!

Hrvatske autoceste poništile su postupak javne nabave za izbor izvođača radova na izgradnji autoceste do Dubrovnika. Kako ističu iz HAC-a, u tijeku su pripreme za raspisivanje novog nadmetanja. Hrvatske autoceste d.o.o. obavijestile su javnost da se poništava postupak javnog nadmetanja za izgradnju autoceste do Dubrovnika.

Kako navode, postupak se poništava sukladno članku 298. stavku 1. točki 9. Zakona o javnoj nabavi. Razlog poništenja je činjenica da su sve pristigle ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave, kao i iznos planiranih sredstava za realizaciju projekta u investicijskom razdoblju u kojem je postupak javne nabave pokrenut.

Budući da nijedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava, postupak je, poručuju iz Hrvatskih autocesta, bilo nužno poništiti. Iz HAC-a dodaju kako su već pokrenute aktivnosti za osiguravanje uvjeta za ponovno pokretanje postupka javne nabave.

"Poništenje ovog postupka ne mijenja planove vezane uz realizaciju projekta", ističu iz Hrvatskih autocesta.

Naglašavaju i da izgradnja autoceste do Dubrovnika ostaje jedan od prioriteta Hrvatskih autocesta.