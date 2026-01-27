Ponavljač vozio pod utjecajem alkohola i unatoč izrečenoj zabrani, predan u zatvor

Jučer, 26. siječnja 2026.godine oko 2 sata policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 48-gpodišnji muškarac. Provedenom kontrolom policijski službenici utvrdili su da upravlja vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom koja traje do lipnja 2026.godine.

Također utvrđeno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 0,62 g/kg. Isključen je iz prometa i zadržan u policijskoj postaji nakon čega je odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje jer je do sada tri puta pravomoćno kažnjen zbog činjenja prometnih prekršaja i sva tri puta zbog vožnje pod utjecajem alkohola iz čega je razvidno da di sada izrečene kazne nisu promijenile njegov opasan obrazac ponašanja.

Predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom na godinu dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana nakon čega je predan u zatvor.