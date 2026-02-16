Ponavljač prometnih prekršaja uhićen u Starom Gradu: Vozio bez dozvole i s tri zabrane, sud mu odredio zatvor

Policijski službenici Policijske postaje Hvar na sud su odveli 30-godišnjaka za kojeg su utvrdili da je u subotu, 14. veljače 2026.godine oko 20 sati u Stari Gradu upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno isti ne posjeduje vozačku dozvolu jer mu je ista ukinuta i oduzeta i do studenog 2028.godine ne može pristupiti polaganju vozačkog ispita.

Također, s obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja, utvrđeno je upravlja vozilom za vrijeme dok su mu na snazi tri (3) zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Uz počinjenje teške prometne prekršaje vozilu je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Policijski službenici su od njega oduzeli vozilo.

Uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja posebno zato što isti učestalo ponavlja prekršaje iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iz toga razloga postoje okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj. Također je u travnju 2025.godine pravomoćno je kažnjen kaznom zatvora od 30 dana uz uvjet uvjetne osude na rok od godine, na nakon toga i u listopadu 2025.godine kada je na temelju trenutačni nepravomoćne odluke suda opet kažnjen te je osuđen na 60 dana zatvora.

Također je za navesti da je 2016.godine do dana 14. veljače 2026.godine počinio 29 težih prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u ukupnom trajanju od 180 dana i ponovno odredi zabrana vožnje. Sud mu je odredio zadržavanje do 28. veljače 2026.godine nakon čega je predan u zatvor, a do tada će donijeti i odluku o odgovornosti za počinjene prekršaje.