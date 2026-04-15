"Predloženo je ukidanje naziva poput Obale hrvatskog narodnog preporoda, Narodnog trga, Sinjske ulice i Obale kneza Branimira, uz vraćanje 'starih naziva'"

Na drugoj sjednici Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike u Splitu došlo je do političkog sukoba između vlasti i oporbe, koji je rezultirao rušenjem kvoruma i prekidom rada.

Prema navodima zamjenika gradonačelnika Bojan Ivošević, vladajuća većina nije imala dovoljan broj članova za rad bez prisutnosti oporbe. Već na početku sjednice oporbeni predstavnici iznijeli su zahtjev za ukidanjem naziva pojedinih ulica i trgova u Splitu, pozivajući se na ranije stavove Petar Škorić iz travnja ove godine.

Kako tvrdi Ivošević, predloženo je ukidanje naziva poput Obale hrvatskog narodnog preporoda, Narodnog trga, Sinjske ulice i Obale kneza Branimira, uz vraćanje, kako navodi, “starih naziva”.

“Vlast nije imala kvorum bez oporbe”

U objavi na društvenim mrežama Ivošević je opisao tijek sjednice: “Danas je bila 2. sjednica Komisije za imena ulica, trgova i za spomenike. Vlast nije imala kvorum bez oporbe.”

Dodao je i da su na početku sjednice iznijeli prijedloge koji, kako tvrdi, reflektiraju ranije stavove političkih oponenata:

“Na početku sjednice zatražili smo da se u skladu s politikama Petra Škorića ukinu nazivi pojedinih ulica i vrate stari nazivi.”

Prekid sjednice i rušenje kvoruma

Nakon usvajanja dnevnog reda, rasprava se nastavila oko zapisnika s prethodne sjednice, gdje je, prema njegovim riječima, došlo do spora zbog izostavljenih izjava.

“Protestirali smo zbog nepostojanja izjava predstavnika vladajuće većine u zapisniku te smo napustili sjednicu i srušili kvorum”, naveo je Ivošević.

Političke tenzije se nastavljaju

Sjednica je time prekinuta, a političke tenzije između vlasti i oporbe dodatno su zaoštrene. Očekuje se da će ova tema izazvati nove reakcije na splitskoj političkoj sceni, osobito zbog optužbi i simbolike koja je pratila sam tijek sjednice.