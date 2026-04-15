"Očekujem veliki, topli zagrljaj": Trump tvrdi da trajno otvara Hormuški tjesnac

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je veliku pozornost svjetske javnosti nakon što je objavio da “trajno otvara” Hormuški tjesnac te da od kineskog predsjednika očekuje “veliki, topli zagrljaj”.

Prema pisanju više stranih medija, Trump tvrdi da je Kina zadovoljna američkim potezima te da je, kako navodi, pristala obustaviti slanje oružja Iranu. U svojim izjavama ističe da taj potez nije usmjeren samo na američke interese, nego i na stabilnost globalne trgovine.

“Kina je vrlo sretna”

U svom prepoznatljivom stilu, Trump je poručio:

“Kina je vrlo sretna… trajno otvaramo Hormuški tjesnac za njih i za cijeli svijet.”

Dodao je i da tijekom najavljenog državnog posjeta Kini očekuje srdačan susret s kineskim čelnikom Xi Jinpingom, uključujući, kako je rekao, “veliki, topli zagrljaj”.

Proturječne poruke i zabrinutost

Unatoč optimističnim porukama iz Washingtona, brojni analitičari upozoravaju na nelogičnosti u izjavama američkog predsjednika. Naime, Sjedinjene Američke Države istodobno provode vojnu operaciju i blokadu usmjerenu prema Iranu, što se teško može uskladiti s tvrdnjama o “trajnom otvaranju” jednog od ključnih svjetskih pomorskih pravaca.

Hormuški tjesnac ima iznimnu stratešku važnost jer kroz njega prolazi velik dio svjetske nafte, zbog čega svaka nestabilnost izravno utječe na globalno tržište energenata i gospodarstvo.

Kina poziva na oprez

S druge strane, službeni Peking zasad ne potvrđuje u potpunosti navode koje iznosi Trump. Kineske vlasti ranije su pozvale na smirivanje napetosti i rješavanje krize diplomatskim putem, upozoravajući na opasnosti od daljnje eskalacije.

Svijet na oprezu

Razvoj situacije u Hormuškom tjesnacu prati se s velikom pozornošću jer bi svako pogoršanje odnosa između velikih sila moglo imati dalekosežne posljedice. Dok Trump naglašava da je suradnja bolja od sukoba, istodobno šalje i upozoravajuće poruke o vojnoj nadmoći Sjedinjenih Američkih Država.

Predstojeći susret s Xi Jinpingom mogao bi biti ključan trenutak za daljnji tijek odnosa između dviju sila, ali i za stabilnost šire regije Bliskog istoka.