Ponavljač prometnih prekršaja u Splitu završio u zatvoru

Splitska policija u petak je u jutarnjim satima zaustavila 44-godišnjeg vozača koji je u svega nekoliko minuta uspio počiniti niz prometnih prekršaja. Umjesto rutinske kontrole, slučaj je prerastao u ozbiljan incident koji je završio njegovim privođenjem i određivanjem zatvorske kazne.

Lažno predstavljanje i vožnja bez dozvole

Oko 9.30 sati vozač je zaustavljen nakon što je prelazio iz trake u traku bez korištenja pokazivača smjera. Kada su ga policijski službenici zatražili osobne dokumente, pokušao je obmanuti policiju dajući podatke bliske osobe, a kod sebe nije imao osobnu iskaznicu. Provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta te da do prosinca 2025. godine ne smije ponovno polagati vozački ispit, zbog velikog broja prikupljenih negativnih bodova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Preliminarni test na droge pokazao je prisutnost marihuane, no vozač je odbio daljnje analize kojima bi se to potvrdilo. Vozilo kojim je upravljao bilo je bez važećeg osiguranja i prometne dozvole, a u trenutku zaustavljanja nije bio vezan sigurnosnim pojasom te je koristio mobitel tijekom vožnje.

Pružao otpor pri uhićenju

Prilikom uhićenja pružao je aktivni otpor, zbog čega su policajci morali upotrijebiti sredstva prisile. Nakon što je zadržan u policijskoj postaji, vozilo mu je privremeno oduzeto, a potom je priveden sudu.

Policija je predložila sudu da se vozaču odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem kršenju zakona, budući da je već višestruki recidivist s 12 negativnih bodova. Uz to, predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora od 90 dana, novčana kazna od 2.000 eura te trajno oduzimanje vozila.

Sud je donio odluku da se 44-godišnjaku odredi 15 dana zatvora. Dok boravi u zatvorskoj ustanovi, provest će se prekršajni postupak u kojem će mu biti izrečene dodatne sankcije za počinjene prekršaje.