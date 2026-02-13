Ponavljač prekršaja opet drsko vrijeđao i omalovažavao policajce, odveden na sud

U srijedu, 11. veljače 2026.godine oko 14,15 sati u Splitu tijekom intervencije policijskih službenika prema trećoj osobi, 39-godišnjak koji se nalazio u rastrojenom stanju i odavao dojam osobe koja se nalazi pod utjecajem droge, ničim izazvan je na izrazito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir tako da je bezrazložno krenuo neartikulirano vikati i omalovažavati policijske službenike, uz nepovezano i izrazito jako mahanje ruku. Oglušio se na naredbe policijskih službenika da prestane s narušavanjem, nakon čega je uhićen je, ali je i tijekom vožnje u službenom vozilu ustrajao u protupravnom ponašanju nastavljajući vrijeđati policijske službenike.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču koji je kazneno osuđivan, ali je i višestruko osuđivan zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju nasilja u obitelji, Zakona o sprječavanju zlouporaba droga i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog čega je posljednji put odveden na sud u siječnju ove godine, odveden je na sud u žurnom postupku. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje nakon čega je predan u zatvor, a uskoro će biti donesena i odluka kojom će biti kažnjen zbog počinjenog prekršaja.