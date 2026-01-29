Ponavljač odbio test na drogu, predan u zatvor Bilice

U utorak, 27. siječnja 2026. godine, oko 23 sata, u mjestu Drašnice policijski službenici Policijske postaje Makarska zaustavili su 38-godišnjeg vozača. Odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu, uzimanja krvi i urina radi analize, a također kod sebe nije imao potrebne identifikacijske dokumente.

Uhićen je i nakon dovršenog istraživanja, uz optužni prijedlog, odveden je na nadležni sud s obzirom na to da je tijekom 2025. godine dva puta pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testiranja na prisutnost droge u organizmu i do sada izrečene sankcije očito nisu utjecale na promjenu njegovog opasnog obrasca ponašanja, izvijestila je splitska policija.

Sudu je predloženo da se vozaču, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je donio odluku kojom je vozaču određeno zadržavanje u trajanju od 9 dana, nakon čega je predan u zatvor.