POMOGAO JE MNOGIMA Splitski vatrogasac krv je danas darovao - stoti put

Prvi put krv je darovao prije 33 godine. Bilo je to za vrijeme rata, u vojarni u Sinju. Krenulo je iz čiste znatiželje, a nastavilo se sve do danas. Miro Tadin nastavio je darivati krv tri do četiri puta godišnje i danas je krv darovao - stoti put. Nije mala stvar dati krv toliko puta i spasiti brojne živote.

Osim darivanjem krvi, Miro svakodnevno pomaže svojim sugrađanima. Djelatnik je Javne vatrogasne postrojbe grada Splita i spreman skočiti u pomoć bez obzira radi li se o požaru ili nečem manje opasnom. Inače je i dugogodišnji pjevač klape Praska iz Podstrane te volonter udruge Žrvanj iz Žrnovnice.

"Odlučio sam da ću davati krv dok me služi zdravlje, tako da ne mislim stati. Dok sam bio ambasador dobrovoljnih darivatelja krvi, neki su mi rekli da sam i njih potakao na darivanje krvi

Nikad nisam pitao kome krv ide, ako sam uspio nekome pomoć spasit život, to mi je najveća nagrada", kaže nam Miro.