Pomoćnici u nastavi traže veća prava, mole pomoć Bobana i Šute: "Mi nećemo nestati, a neće ni potreba za nama"

U hrvatskim školama danas je zaposleno više od šest i pol tisuća pomoćnika u nastavi, a njihov se broj iz godine u godinu povećava. Postali su neizostavan dio obrazovnog sustava i ključna podrška djeci s posebnim potrebama.

Novi Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, koji je stupio na snagu 19. srpnja 2024., donio je značajne promjene – po prvi put je propisana minimalna satnica od 7,5 eura bruto po školskom satu, a pomoćnici sada rade cijelu školsku godinu bez prekida ugovora i odlazaka na burzu.

Unatoč napretku, ostaje goruće pitanje – kako preživjeti s tako malim primanjima? Većina pomoćnika radi nepuno radno vrijeme, što znači da njihove bruto plaće najčešće ne prelaze 700 do 900 eura mjesečno. Zbog visokih troškova života mnogi su prisiljeni raditi dodatne poslove ili odustaju od ove profesije.

– Djeca s kojima radimo pripadaju najosjetljivijoj skupini i potrebna im je stalna podrška. Svaka promjena pomoćnika predstavlja ozbiljan rizik za njihovu dobrobit, poručuju iz struke.

Povećanje satnice smatraju ključem za smanjenje fluktuacije i osiguravanje stabilnosti – i za djecu i za same pomoćnike. Inflacija je dodatno umanjila ionako skromna primanja, pa sindikati i udruge traže uvođenje koeficijenta za njihov rad te povećanje satnice na državnoj razini, po uzoru na Zagreb i Dubrovnik koji su već osigurali 9 eura bruto po satu.

– Mi nećemo nestati, a neće ni potreba za nama. Zato je važno ozbiljno pristupiti ovom pitanju i pronaći rješenje, poručuju pomoćnici s područja Splita.

U rješavanje problema, osim Ministarstva znanosti i obrazovanja, trebalo bi se uključiti i druga nadležna ministarstva. Do tada, pomoćnici očekuju daljnju podršku lokalnih vlasti te vjeruju da će im župan i gradonačelnik Tomislav Šuta pomoći dok se sustavno rješenje ne donese na državnoj razini.