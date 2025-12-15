Pomoć učenicima i studentima s invaliditetom: Poznati iznosi potpora u Splitu. Učenici dobivaju 150 eura mjesečno, studenti 200 eura…

Grad Split odobrio je dodjelu potpora odnosno stipendija učenicima srednjih škola i studentima s invaliditetom u školskoj/akademskoj 2025./2026. godini, proizlazi iz Zaključka koji je 12. prosinca 2025. donio gradonačelnik Tomislav Šuta.

Prema Zaključku, potpore će dobiti ukupno 54 korisnika: 28 učenika srednjih škola s invaliditetom i 26 studenata s invaliditetom koji ispunjavaju uvjete.

Učeničke potpore isplaćivat će se mjesečno tijekom 10 mjeseci školske nastavne godine, od rujna do lipnja, u iznosu od 150 eura po učeniku. Studentske potpore isplaćivat će se također kroz 10 mjeseci akademske godine, od listopada do srpnja, u iznosu od 200 eura. Među studentima obuhvaćenima Zaključkom je 23 studenta Sveučilišta u Splitu te tri studenta koji studiraju izvan grada Splita.

Isplata potpora provodit će se temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i svakog pojedinog stipendista. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Splita za 2025. godinu, u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, kroz program potpora osobama s invaliditetom i aktivnost stipendija osobama s invaliditetom.