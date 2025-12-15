Grad Split dijeli stipendije: Evo koji učenici i studenti će dobivati mjesečne naknade

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je zaključke o dodjeli stipendija učenicima i studentima – sportašima te o dodjeli potpora/stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji za školsku/akademsku 2025./2026. godinu.

Stipendije za učenike i studente – sportaše

Na temelju utvrđenih lista reda prvenstva, dodjeljuje se stipendija za 18 učenika i šest studenata – sportaša Grada Splita u školskoj/akademskoj 2025./2026. godini.

Nakon donošenja Zaključka, između Grada Splita i stipendista zaključit će se ugovor o stipendiranju.

Za realizaciju je zadužen Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za sport i sportsku infrastrukturu te Upravni odjel za ekonomske poslove. Drugi Zaključak odnosi se na dodjelu potpora u školskoj/akademskoj 2025./2026. godini učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji koji zadovoljavaju uvjete. Tako se odobrava dodjela potpora za 12 učenika srednjih škola i 21 studenta.

Navodi se i da iznos potpore za svaku godinu utvrđuje gradonačelnik Grada Splita sukladno proračunskim mogućnostima. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna Grada Splita za 2025. godinu.

Isplata mjesečno, uz mogućnost uskraćivanja sredstava

Potpore će se isplaćivati mjesečno tijekom školske/akademske 2025./2026. godine, temeljem ugovora koji će se sklopiti između Grada Splita i korisnika. Također, Grad Split zadržava pravo uskraćivanja financijskih sredstava razmjerno ostvarivanju planiranih prihoda Grada Splita.