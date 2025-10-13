Pomfrit mu pao na tlo, golub ga pojeo. Ono što je uslijedilo šokiralo je sve prolaznike

Jedan komad pomfrita pao je na tlo, a golub ga je zgrabio — ono što je zatim uslijedilo šokiralo je prolaznike na trgu Holzmarkt u Kulmbachu i dovelo do intervencije policije.

Zbog toga što mu je pojeo pomfrit, muškarac u Gornjoj Franačkoj nasmrt je udario goluba. Prema policijskom izvješću, 58-godišnjak je u petak jeo brzu hranu na trgu Holzmarkt kada mu je jedan komad pomfrita pao na tlo. Golub ga je ugrabio i odmah počeo jesti, a muškarac mu je najprije nagazio rep, a zatim ga ubio snažnim udarcem nogom.

Očevici su odmah pozvali policiju i zadržali muškarca do dolaska službenika. Za sada nije poznato hoće li i na koji način biti kažnjen, piše Fenix magazin.de.

Prema njemačkom zakonu, namjerno ubijanje životinje udarcem predstavlja kazneno djelo i može se kazniti zatvorskom kaznom do tri godine ili novčanom kaznom.