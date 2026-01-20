Pomfrit će svaki put biti hrskav ukoliko dodate ovo prije pečenja

Ako pripremate pomfrit u pećnici, uz dodatak jednog sastojka možete postići savršenu hrskavost. Riječ je o kukuruznom škrobu.

Potrebni sastojci:

1 kilogram krumpira

velika posuda hladne vode

3 žlice maslinova ulja

2 žlice kukuruznog škroba

po želji: sol, papar, mljevena paprika i češnjak u prahu

Priprema

Krumpir narežite na štapiće i potopite u hladnu vodu na 30 minuta do tri sata. Time ćete izvući višak škroba koji bi inače uzrokovao lijepljenje za lim za pečenje.

Nakon toga krumpir dobro osušite tapkanjem čistom kuhinjskom krpom. Obilno ga začinite solju, paprom i ostalim začinima po želji. Prelijte s tri žlice maslinova ulja i dobro utrljajte, prenosi N1.

Lim za pečenje obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite krumpir. Pospite ga s nekoliko punih žličica kukuruznog škroba i dobro promiješajte kako se ne bi stvorile grudice.

Stavite u pećnicu zagrijanu na 190 °C i pecite 20 minuta, dok krumpir ne omekša. Izvadite lim, pojačajte temperaturu na 220 °C, okrenite svaki komad krumpira i vratite u pećnicu na još 10 minuta.