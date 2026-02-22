Poljud gromoglasnim i dugim pljeskom pozdravio brončane futsalere

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17:45 igraju protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ove utakmice drže drugu poziciju prvenstvene tablice s osvojena 43 boda, odnosno pet manje od vodećeg dinama te 11 više od trećeplasirane Rijeke. Momčad trenera Garcije u posljednjem susretu pobijedila je Osijek na Opus Areni rezultatom 2:0. Golove za Hajduk postigli su Livaja i Pukštas.

Hajduk i Rijeka odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prva odigrana krajem kolovoza na Poljudu završila je rezultatom 2:2, dok je u drugom susretu odigranom u studenom na Rujevici Hajduk poražen s visokih 5:0.

Uoči samog početka susreta, Poljud je pljeskom pozdravio igrače hrvatske reprezentacije u futsalu koji su prije nekoliko dana osvojili brončanu medalju na Europskim igrama u futsalu.

Podsjetimo, hrvatska futsal reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u fustalu. Fustaleri su u borbi za 3. mjesto porazili Francusku rezultatom 6:5, odnosno 11:10 nakon penala.