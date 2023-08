POLJUD ĆE GORJETI I U NEDJELJU Nema više ulaznica za sjevernu tribinu za susret Hajduk - Slaven Belupo!

U ovom trenutku nema više ulaznica za sjevernu tribinu poljudskog stadiona za susret Hajduk - Slaven Belupo.

To znači da će vrlo vjerojatno Poljud biti rasprodan za utakmicu 4. kola SuperSport HNL-a.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Utakmica se igra u nedjelju, 13. kolovoza.

