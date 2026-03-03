Poljud bi u nedjelju trebao biti pun! Ostalo je još jako malo ulaznica

Službeni Hajduk je prije nekoliko dana objavio da je započela je prodaja ulaznica za utakmicu 25. kola SuperSport HNL, Hajduk - Dinamo, koja će se odigrati u nedjelju 8. ožujka s početkom u 15 sati na Poljudu.

Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba.

Danas je Hajduk na društvenim mrežama objavio da je ostalo jako malo ulaznica, a vjerojatno će Poljud za derbi protiv Dinama biti pun.

Kako se može vidjeti na Hajdukovoj aplikaciji "moje karte", ostalo je još nešto ulaznica za zapadnu tribinu, a istok i sjever su rasprodani.

Požurite, ako želite gledati najveći derbi hrvatskog nogometa u nedjelju! Jer ulaznica je sve manje i mogle bi brzo planuti.