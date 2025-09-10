Poljska oborila ruske dronove i zatražila aktivaciju članka 4 NATO-a

Poljski premijer Donald Tusk izvijestio je kako je tijekom noći nad teritorijem Poljske srušen „znatan broj“ ruskih dronova, istaknuvši da je riječ o prvom takvom slučaju unutar poljskog zračnog prostora.

Prije izvanrednog sastanka vlade, Tusk je potvrdio da je poljski zračni prostor privremeno zatvoren te da je pokrenuta vojna operacija u kojoj su sudjelovali i NATO saveznici, uključujući nizozemske borbene zrakoplove. Građanima triju pograničnih regija preporučeno je da ostanu u svojim domovima.

Poljske oružane snage objavile su kako je upotrijebljeno naoružanje radi uništavanja dronova koji su „više puta narušili“ njihov zračni prostor. U tijeku je i potraga za ostacima oborenih letjelica. Operativno zapovjedništvo potvrdilo je na društvenoj mreži X da se provodi operacija identifikacije i neutralizacije ciljeva.

Premijer Tusk naglasio je u parlamentu da je ova situacija „neusporedivo opasnija“ od svih dosadašnjih provokacija, dodavši da je Poljska zatražila aktiviranje članka 4 NATO-ova ugovora. Taj članak omogućuje konzultacije među saveznicima kada se procijeni da je ugrožena sigurnost, politička neovisnost ili teritorijalna cjelovitost neke države članice.

„Ovo nije samo rat protiv Ukrajine. Ovo je sukob koji Rusija vodi protiv cijelog slobodnog svijeta“, upozorio je Tusk.

Prema njegovim riječima, poljska vojska tijekom noći zabilježila je 19 upada dronova, od kojih su tri ili četiri oborena zahvaljujući zajedničkoj akciji poljskih i NATO-ovih snaga. Velik broj letjelica ušao je iz smjera Bjelorusije, a posljednji dron srušen je u 06:45 po lokalnom vremenu.