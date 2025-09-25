Poljska djelomično otvorila granicu s Bjelorusijom

Granični promet Poljske i Bjelorusije djelomično je obnovljen. Osobni automobili vraćaju se na granični prijelaz Terespol–Brest, a kamioni se vraćaju na prijelaz Kukuryki–Kozłowicze. Uz to, ponovno su otvorena i tri željeznička prijelaza za teretni promet, javlja Polskie Radio 24, prenosi Index.

Ponovno otvaranje prometa odnosi se na cestovne i željezničke prijelaze koji su ranije zatvoreni zbog rusko-bjeloruskih vojnih vježbi "Zapad-2025". To se odnosi i na izlazak iz Poljske u Bjelorusiju i na ulazak u Poljsku. Obuhvaća cestovni prijevoz i teretne vlakove.

Ukupno će pet graničnih prijelaza s Bjelorusijom biti otvoreno – tri željeznička i dva cestovna. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova i uprave Poljske, zadržavanje ograničenja na ostalim prijelazima uvjetovano je "upornim hibridnim prijetnjama iz Bjelorusije i Rusije te povezanim izazovima za državnu sigurnost, kao i trajnim migracijskim pritiskom na poljsko-bjeloruskoj granici."

Tusk: Ako bude potrebno, nećemo oklijevati

Premijer Poljske Donald Tusk u utorak je najavio djelomičnu obnovu prometa na graničnim prijelazima s Bjelorusijom. Naglasio je da su vojne vježbe "Zapad-2025" završile, čime je smanjena prijetnja od agresivnog ponašanja istočnih susjeda Poljske.

"Uzimajući u obzir, naravno, gospodarske interese poljskih prijevoznika, uključujući PKP Cargo, zaključili smo da je ova preventivna mjera ispunila svoju svrhu", objasnio je.

Premijer je dodao da odluka o zatvaranju graničnih prijelaza ostaje u rukama vlade. "Ako bude potrebno, ako porastu napetosti ili se poveća agresivno ponašanje naših susjeda, nećemo oklijevati ponovno donijeti odluku o zatvaranju prijelaza", naglasio je.

Posljedice zatvaranja granice

PKP Cargo, među ostalima, upozorio je na posljedice produljenog zatvaranja svih graničnih prijelaza.

Julita Sołtysiak, zamjenica ravnatelja Ureda za upravljanje, promociju i odnose s investitorima u kompaniji, ocijenila je da bi produljenje zatvaranja granice negativno utjecalo na promet preko novog "Puta svile" – željezničke veze koja omogućava transport robe iz Kine. Predstavnici vlasti više su puta pitani kada će se granica ponovno otvoriti.

Ministar unutarnjih poslova i uprave Marcin Kierwiński, među ostalim, naglašavao je na konferenciji u Lubańu da će se to dogoditi tek kada bude potpuno sigurno da Poljskoj ne prijeti nikakva opasnost ni provokacija.

Poljsko-bjeloruska granica zatvorena je u ponoć s 11. na 12. rujna odlukom ministra unutarnjih poslova i uprave zbog rusko-bjeloruskih vojnih vježbi "Zapad 2025", održanih od 12. do 16. rujna.