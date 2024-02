POLJOPRIVREDNICI STRAHUJU ZBOG NOVIH EUROPSKIH PRAVILA Modernom tehnologijom do poticaja u poljoprivredi

Jedan od deset zahtjeva koje poljoprivrednici stavljaju pred Vladu ukidanje je obveze dostavljanja geotagiranih fotografija Agenciji za plaćanja u poljoprivredi. Poljoprivrednici negoduju: moraju znati koristiti se pametnim telefonom i aplikacijom te fotografiji pridružiti geografsku dužinu i širinu. Strahuju da bi zbog novih europskih pravila mogli ostati bez poticaja za te mjere, javlja HRT.

Igor Rešetar ove godine morat će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi slati geotagirane fotografije. Upotrebljava stajski gnoj na oranicama i na ekološki način pridonosi smanjenju uporabe mineralnih gnojiva. Prema novim pravilima, oranicu će morati slikati prije i nakon razbacivanja stajskog gnoja.

- To je za jednog poljoprivrednika koji recimo ima 60 parcela, da mora svaku aktivnost poput iznošenja stajskog gnoja, poput inkorporiranja tog stajskog gnoja, mora obilježiti fotografijama. Raditi samo za tu aktivnost je 500-600 fotografija, kazao je Rešetar.

Dodaje da trenutno aplikacija koja bi nam trebala za to služiti trenutno ne radi.

Uz to, prije nego što krene u akciju, poljoprivrednik mora to najaviti Agenciji za plaćanja, kako bi mu se u mobilnoj aplikaciji Agro GTF otvorio zadatak. I tako za svaku parcelu kojom se koristi.

- Radi se pametnim mobitelima, unaprijed zadanim točkama koje će se slikati, prvo najaviti agenciji, pa onda ići slikati. Postavlja se pitanje da li na tim poljima i mjestima uopće postoji signal dovoljan, jak, odnosno operater da li ga nudi, da li se to može napraviti, govori Matija Brlošić, Hrvatska poljoprivredna komora.

DESS

Dostava geotagiranih fotografija putem mobilne aplikacije Agro GTF

uporaba stajskog gnoja

konzervacijska poljoprivreda

ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

korištenje klopki

metoda konfuzije štetnika

Pet je mjera na koje se odnosi ta obveza: na uporabu stajskog gnoja na oranicama, reduciranu obradu tla kada ostaci nakon žetve ostaju na oranici, korištenje pašnjaka te korištenje klopki, kao i metode konfuzije štetnika u, primjerice, voćnjacima.

- Mi smo za 2024. izabrali one koje su provedive i gdje se na drugi način ne može dokazati aktivnost, i to za one poljoprivrednike koji su napredniji, tehnološki obrazovaniji. Ako ne mogu sami obratit će se agenciji. Može naša agencija otići na teren, naglašava Antun Vujić, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U Agenciji zasad ne procjenjuju koliko će od 110 tisuća poljoprivrednika koji podnose zahtjev za potpore, iskoristiti i mjere na koje se odnose nova pravila. No već sada najavljuju da će u 2025. povećati broj mjera za koje će tražiti ovakvu vrstu evidencije.