Poljoprivednici u dijelu Dalmacije očajni zbog ledene kiše, debeli sloj leda sve okovao: "Bože pomozi što će biti iza toga”

Ledena kiša, prije dva dana stabla je okovala i još uvijek ne popušta. Padala je 10 sati bez prestanka. Masline i zemlju je zaledila.

- Ovo je strašno. To je 15-20 kilograma leda na njoj i ovo je sad gotovo, objasnio je maslinar iz Polače Radoslav Bobanović.

Nevrijeme je zahvatilo mladi i nešto stariji maslinik u Bruškoj u zaleđu Benkovca. Debla, grane i lišće sve je završilo pod ledom od najmanje 2 centimetra.

- Ova 2 centimetra će sigurno 10 dana trajati, a Bože pomozi što će biti iza toga, dodao je Radoslav.

Štete su velike, mlade masline polomljene. Vidljivi tragovi i na granama starijih stabala.

- Sve je bilo okovano ledom, dobro da je išta ostalo, rekao je za HTV maslinar iz Bruške Neno Zrilić.

Kad je proizvodnja pod vedrim nebom, rezultat uvijek je neizvjestan. Da neće završiti na dobro i pod ledom već je vidljivo. Pucanje kore najveći je strah maslinara.

- Bit će sigurno štete jer ovo sada što se radi na kori smokve i masline će izazvati probleme, naglasio je Radoslav.

Je li zima već dio berbe odradila?

Masline i smokve baš je poharala, srećom samo u maslinicima iznad 400 metara nadmorske visine, a takvih nema previše. Što se može očekivati na proljeće od stradalih stabala. Je li zima već dio berbe odradila?

- U svakom zlu ima nešto dobro, nadamo se da će led uništiti i štetočine, pa da ćemo imati bolji plod, istaknuo je maslinar iz Rodaljica Mate Šuljić.

Stabla su u zimskom mirovanju što svakako pomaže da krajnje štete ne budu i veće. No, zima je tek počela tko zna što ih još čeka. Maslinari iz Bukovice vjeruju kako će nakon što zime i vrela ljeta, maslinova muha i paunovo oko uzmu svoje, nešto ostati i njima.