Poljički “Krug” oživljava sakralnu baštinu: Likovne radionice posvećene crkvama Poljičkog dekanata

Poljička likovna udruga "Krug" Dugi Rat s ponosom najavljuje svoj novi ciklus likovnih radionica posvećenih sakralnoj arhitekturi Poljičkog dekanata. Motiviran željom za očuvanjem bogate kulturne baštine našega kraja, ovaj projekt okuplja umjetnike koji će kroz različite tehnike interpretirati ljepotu crkava koje rese poljička sela i obalu.

Poljički dekanat nije samo administrativna jedinica Crkve; to je zemljovid duše uklesan u Mosor i utopljen u Cetinu! Članovi Poljičke likovne udruge "Krug" i prijatelji krenuli su na hodočašće s paletom u ruci, tražeći u vizurama starih crkava, kapelica i zvonika onaj neuhvatljivi "genius loci" – duh mjesta.

Likovna radionica "POLJIČKA CRKVA" održati će se u subotu, 21. veljače 2026. u vremenu od 9 do 14 sati u Galeriji "Krug", Dugi Rat, Poljička cesta 52. Sudjeluju 23 člana Kruga i 2 prijatelja.

- Vidimo se u krugu umjetnosti i tradicije! - poručili su.