Poljičica, drevno pismo Poljičana, dobiva digitalni život: U Srinjinama predstavljanje fonta uz bogat program i ugledne goste

U petak, 17. travnja 2026. godine, u Domu kulture u Tvrčićima, u Srinjinama, održat će se svečanost predstavljanja digitalnog fonta "Poljičica", projekta koji na suvremen način oživljava jedno od najvažnijih obilježja poljičke kulturne baštine.
Događaj počinje u 18.30 sati, a organizira ga Savez za Poljica, uz sudjelovanje istaknutih stručnjaka i kulturnih djelatnika. Poljičica, staro pismo kojim su se služili stanovnici Poljica, službeno je proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske 2023. godine, čime je dodatno potvrđena njezina povijesna i identitetska vrijednost. Upravo zato digitalizacija ovog pisma predstavlja važan korak u njegovu očuvanju i približavanju novim generacijama.
Na svečanosti će sudjelovati akademik dr. sc. Mateo Žagar, dr. sc. Filip Cvitić i mr. sc. Snježana Kordun, koji će govoriti o značaju projekta i procesu stvaranja digitalnog fonta. U programu sudjeluju i učenici Osnovne škole Srinjine, Pučki pivači župe Porođenja Blažene Djevice Marije te članovi Udruge Poljička škrinjica, koji će dodatno obogatiti večer kulturnim i glazbenim sadržajem. Predstavljanje digitalnog fonta "Poljičica" još je jedan korak u očuvanju bogate baštine Poljica, ali i u njezinoj prilagodbi suvremenom vremenu, u kojem tradicija dobiva novo ruho – dostupno svima, pa i na digitalnim platformama.
Ulaz na događaj je slobodan, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu i svjedoče važnom trenutku za poljičku kulturnu baštinu.