Poljak se izgubio 20 m od magistrale, spašavali ga vatrogasci

Služba zaštite i spašavanja Kotor sinoć je spašavala mladog Poljaka. Izgubio se 20 metara od magistrale.

"U 19:10 sati Služba zaštite i spašavanja je obaviještena od strane operativno-komunikacijskog centra 112 da osoba, strani državljanin, traži pomoć, odnosno da se izgubila na lokaciji podnožja brda Vrmac.

Lokaciju koju smo dobili smatrali smo greškom, jer se radilo o poziciji 20 metara od magistrale. Da, dobro ste pročitali. Osoba se izgubila na 20 metara od magistrale. Upotrebom drona s termovizijom i s dvoje vatrogasaca osoba je 'spašena'. Helikopter ovog puta nije bio potreban.

Što mislite, je li toleriranje ovakvog ponašanja stranaca i dalje opravdano? Mi mislimo da odavno nije. A radilo se o mladoj muškoj osobi (20 godina) poljske nacionalnosti", stoji u objavi kotorskih vatrogasaca.