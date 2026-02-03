Policijska potjera na splitskim ulicama: Vozač pretjecao vozila, ušao u suprotan smjer...

Početkom prosinca 2025. godine, u jutarnjim satima, policajci su tijekom kontrole prometa svjetlosnim i zvučnim signalima izdali naredbu za zaustavljanje vozila. Vozač se, međutim, oglušio na zapovijed i pokušao pobjeći policiji. Tijekom bijega pretjecao je druga vozila, a u jednom trenutku je vozilom ušao u suprotan smjer, ugrožavajući sigurnost drugih sudionika u prometu.

Zbog opasnog ponašanja vozača, policajci su prekinuli daljnju potjeru. Ubrzo je pronađeno napušteno vozilo. Utvrđeno je da su na njemu bile postavljene nepripadajuće registarske oznake te da mu je prometna dozvola istekla u kolovozu 2025. godine. Na mjestu pronalaska obavljen je očevid, a vozilo je odvezeno pod policijskim nadzorom.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je vozilom upravljao 27-godišnjak. Za njega postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krivotvorenje isprave te pet prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, među kojima je i upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Jučer je 27-godišnjak uhićen i priveden sudu, kojemu je predloženo određivanje zadržavanja, izricanje zatvorske kazne u trajanju od 60 dana te novčane kazne. Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, s obzirom na to da je riječ o ponavljaču teških prometnih prekršaja, čije ponašanje ugrožava sigurnost u prometu, ali i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Osumnjičeni je predan u zatvor, a protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenje isprave.