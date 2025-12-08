Policijska akcija u Kaštelima, tip nosio pištolj bez dozvole

Policijski službenici su 7. prosinca 2025. godine, oko 01:50 sati, u Kaštel Gomilici zatekli 30-godišnjeg muškarca. Tijekom postupanja pronađen je pištolj s pripadajućim spremnikom i pet komada streljiva, za koje nije posjedovao zakonsku dozvolu.

Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i muškarac je uhićen i smješten u službene prostorije.

Temeljem sudskog naloga obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje koristi navedena osoba, tijekom koje je pronađena manja količina droge marihuane. Droga je oduzeta, a protiv muškarca je podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Sud ga je pustio na slobodu, dok se cjelokupni predmet upućuje u redovnu proceduru.