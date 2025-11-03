Policija u Dalmaciji zaustavila ženu dok je drogu istresala u WC školjku. Ponađeno sve u kanalizaciji

Temeljem prethodno prikupljenih operativnih informacija, u ranim jutarnjim satima u petak, 31. listopada, pretražena je obiteljska kuća na Zvekovici koju koriste supružnici, hrvatski državljani u dobi od 33 godine.

Pretragu su obavili policijski službenici Službe kriminalističke policije, Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i PGP Gruda temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku.

Odmah nakon ulaska u stambeni prostor osumnjičena 33-godišnjakinja je zatečena kako vrećice s drogom istresa u WC školjku, pokušavajući na taj način onemogućiti dokazivanje kaznenog djela.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je, na nagovor supruga, drogu uzela iz spavaće sobe i u kanalizacijski sustav istresla najmanje 70 grama kokaina i 367 grama marihuane. Rastavljanjem kanalizacijskih cijevi pronađena je gotova sva bačena droga.

Daljom pretragom kuće pronađena je digitalna vaga, manja količina marihuane i ruksak u kojem se nalazilo 14.835,00 EURA, 53,00 USD i 10,00 GBP za koji novac se sumnja da je prikupljen prodajom droge. Sva pronađena droga i novac su uz potvrdu oduzeti, a oduzeta su im i tri osobna vozila zbog indicija da su počinili kazneno djelo pranja novca.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni navedenu drogu nabavio i držao u kući radi dalje prodaje konzumentima kao i da je marihuanu u više navrata davao na trošenje 33-godišnjoj supruzi. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama i kazneno djelo omogućavanje trošenja droge, osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Uz kaznenu prijavu je u pritvorsku jedinicu predana i njegova 33-godišnja supruga i to zbog sumnje da je počinila kazneno djelo sprečavanje dokazivanja.