Policija zaustavila ženu. Bila je na kokainu

Policijski službenici Policijske postaje Nova Gradiška su noćas 27. studenoga, u Novoj Gradiški, tijekom nadzora prometa, zaustavili i kontrolirali osobni automobil zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljala 43-godišnjakinja, a za koju su posumnjali da upravlja pod utjecajem opojnih sredstava.

Izvršenim testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozačice je utvrđena pozitivna reakcija na drogu kokain, a ponuđeno uzimanje potrebitih uzoraka radi prisutnosti opijata u organizmu je odbila. Također je kod iste pronađen 1 gram kokaina.

Policijski službenici su 43-godišnjakinju priveli u prostorije policijske postaje radi zadržavanja do prestanka djelovanja opijata.

Protiv nje je podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.