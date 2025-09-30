Policija zaustavila lika iz Hondurasa u Dalmaciji. Napuhao je toliko da je pala kazna od 1320 eura

Tijekom redovne kontrole prometa jučer, 29. rujna, u poslijepodnevnim satima policijski službenici Policijske postaje Ston su na D-414 u mjestu Pijavičino zaustavili osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Hondurasa u dobi od 47 godina.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 2,18 g/kg.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozač je isključen iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1320 eura.