Policija zatekla prostitutku u akciji u Hrvatskoj, oduzeli joj kondome i lubrikant

Zbog medicinske sestre iz Brazila, 32-godišnje C.M.D.L.C., Republika Hrvatska je od prošlog tjedna postala bogatija za 14 prezervativa Durex i lubrikant u crnoj tubi ‘U boy‘ od 200 ml.

Riječ je o predmetima koje su od Brazilke 23. rujna oduzeli djelatnici Sektora kriminalističke policije jer su je zatekli u prostituciji. Otkrili su da je 22. i 23. rujna ove godine u jednom futuristički opremljenom apartmanu na zagrebačkoj Ilici u spavaćoj sobi pružila seksualnu uslugu te za pola sata posla zaradila 130 eura, piše Jutarnji.

Do nje su klijenti dolazili nakon što su je odabrali kao top vruću priliku na poznatoj web stranici Eurogirlsescort, nakon čega su s njom nastavljali komunikaciju preko WhatsAppa. Planove o daljnjoj zaradi policajci su Brazilki pomrsili u 15:50 sati 23. rujna te su je prijavili za kršenje članka 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Odmah su je uhitili i sutradan sproveli na prekršajni sud gdje joj je izrečeno 100 eura novčane kazne, a kako je pod ingerencijom policije bila nepuna dva dana, što je ekvivalent za 79,64 eura, sud joj je to vrijeme uhićenja odbio od kazne i naložio plaćanje još 20,36 eura uz 120 eura sudskih troškova.

Zanimljivo je da je, osim oduzetih predmeta s početka priče koji su joj služili kao sredstvo za rad, policija predložila oduzeti i četiri potvrde o uplati kriptovalute Bitcoin na digitalni novčanik, a radilo se o 800 eura, 1280 eura, 620 eura i 570 eura. Iako se pretpostavlja da navedeni iznosi potječu također od zarade prostitucijom, sud je taj prijedlog policije odbio.

Tako da je brazilska medicinska sestra, kao osuđena osoba, puštena na slobodu s preko 3000 eura na digitalnom računu.

Tri dana ranije u rukama policije završila je, inače, još jedna brazilska dama R.O.M. (25), inače poduzetnica s vlastitom tvrtkom. Za nju su policajci otkrili da je u večernjim satima 20. rujna u noćnom klubu Jungle Club u Puli pružala seksualnu uslugu nepoznatoj muškoj osobi od koje je dobila 200 eura, a dan kasnije je u unajmljenom stanu za isti posao dobila još 200 eura. No, planove su joj pomrsili karlovački policajci 24. rujna u 23:35 sati kada su je zatekli na jednoj adresi u Karlovcu u istoj aktivnosti.

Tako da joj je temeljem optužnog prijedloga karlovački sudac joj izrekao 100 eura kazne uz plaćanje 40 eura sudskih troškova.