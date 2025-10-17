Policija upozorava: Zabilježeno više prijevara, ne uplaćujte novac nepoznatim osobama

Na području Policijske uprave splitsko- dalmatinske u posljednjim danima zabilježene su prijevare različitih oblika u kojima su nepoznate osobe iskoristile lakovjernost građana te ih navodima i lažnim obećanjima navele na predaju većih novčanih iznosa i vrijednih predmeta.

U jednom slučaju, nepoznata osoba lažno se predstavila kao službenik međunarodne organizacije te je građanina uvjerila da je povezan s pranjem novca i navela ga da radi navodne provjere uplati novac. Nakon izvršenih uplata veće količine novca, oštećeni je shvatio da je prevaren. U drugom slučaju, dvojica nepoznatih muškaraca u Trogiru su na ulici prevarila građanina tako što su mu ponudila „zlatni“ lančić koji je kasnije utvrđen kao bižuterija. Naime, prišla mu je osoba koja je s poda podigla lančić te upitala pripada li mu. Nedugo zatim prišla je i druga osoba, a zajedničkim nagovaranjem uvjerili su oštećenoga da otkupi lančić za tisuću eura. Naknadno je utvrdio da se radi o bižuteriji bez ikakve vrijednosti. Također, jedna je osoba putem društvene mreže stupila u kontakt s nepoznatim muškarcem koji ju je zastrašivanjem zlom koje joj se može dogoditi naveo da otputuje u drugu državu i sastane se s njim gdje mu je predala nekoliko tisuća eura i nakit, te još uplatila novca , a sve kako bi joj navodno „skinuo uroke“.

Ne vjerujte osobama koje se putem telefona predstavljaju kao policajci, službenici banaka, državnih institucija ili međunarodnih organizacija i traže podatke o financijskim računima ili uplate novca. Službene institucije nikada ne traže uplatu novca putem telefona.

Ne kupujte nakit ili druge predmete od nepoznatih osoba na ulici.

Ne uplaćujte novac nepoznatim osobama koje nude „pomoć“, „skidanje uroka“ ili slične usluge.

Budite oprezni i razboriti, ne nasjedaju na lažne pozive, poruke i ponude. U slučaju sumnjivih poziva, poruka ili kontakata, odmah prekinite komunikaciju i obavijestite policiju na broj 192.