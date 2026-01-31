POLICIJA UPOZORAVA Prevaranti zovu starije osobe i glume liječnike iz bolnice

Policija upozorava građane na novu seriju pokušaja telefonskih prijevara zabilježenih jutros na području Dubrovnika. Nepoznati muškarac, koji se predstavlja kao liječnik iz dubrovačke bolnice, putem telefonskih poziva pokušava od starijih osoba iznuditi novac ili zlato, lažno navodeći da je njihov član obitelji doživio tešku nezgodu i da je hitno potrebna operacija koju treba odmah platiti. Zahvaljujući pravodobnoj reakciji građana i ranijim upozorenjima policije, u ovim slučajevima zasad nije nastala materijalna šteta.

"Danas tijekom jutra petero građana s područja Dubrovnika policiji su dojavili kako je njihove očeve ili majke, starije osobe, na fiksne telefone s nepoznatog broja telefona nazvala nepoznata muška osoba koja se, na lošijem hrvatskom jeziku, predstavila kao liječnik iz OB Dubrovnik, i tražio novce do 50.000,00 eura ili zlato koje imaju u stanu ili kući, navodeći razlog kako je njihova kćerka imala nezgodu u kojoj je ozlijedila nogu i mora na hitnu operaciju koju mora odmah platiti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako, za sada, nitko od naših sugrađana nije nasjeo na ovu prevaru te su je, prema našim prethodnim uputama, prijavili policiji, još jednom želimo upozoriti na ovu današnju seriju pokušaja prevara.

Sve građane koji su pozvali policiju smo uputili da ne daju novce ili zlato nikome te da, ukoliko vide sumnjive osobe u blizini kuće, pozovu ponovo policiju. Mlade sugrađane molimo da o navedenom upoznaju starije članove svojih obitelji koji su u ovom slučaju meta prevaranata", poručuju iz PU dubrovačko-neretvanske.