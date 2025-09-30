Policija upozorava na lažne e-mail poruke: Ne nasjedajte na prijevaru

Policija je upozorila građane na novi pokušaj kibernetičke prijevare putem elektroničke pošte. Jučer su brojni korisnici zaprimili lažne poruke s naslovom „Policijski izvještaj u vezi s vašom IP adresom“, u kojima se pošiljatelji lažno predstavljaju kao visoki policijski dužnosnici.

Cilj prevaranata je navesti građane da otkriju svoje osobne, financijske ili sigurnosne podatke, čime se izlažu riziku krađe identiteta i zloupotrebe podataka.

Iz policije ističu da se radi o klasičnom pokušaju prijevare te građane savjetuju da takve poruke odmah obrišu, bez otvaranja privitaka i bez odgovaranja. Posebno upozoravaju da se osobni i financijski podaci nikada ne smiju dijeliti putem sumnjivih e-mailova.

Kako bi se dodatno zaštitili, građanima se preporučuje informirati o oblicima internetskih prijevara putem edukativne platforme „Web heroj – Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba“, gdje mogu pronaći praktične savjete za sigurnije korištenje interneta.